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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лондоне отметят официальный день рождения Елизаветы Второй На территории Виндзорского замка сегодня пройдет торжественная церемония. В Лондоне отметят официальный день рождения Королевы Великобритании Елизаветы Второй....

На территории Виндзорского замка сегодня пройдет торжественная церемония. В Лондоне отметят официальный день рождения Королевы Великобритании Елизаветы Второй. Церемонию, которая начнется и завершится салютом, будет транслировать британский канал Би-би-си. В ней примут участие пехотинцы первого батальона валлийской гвардии. Они пронесут знамя своего подразделения.Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету Вторую с национальным праздником - Днем рождения Королевы.