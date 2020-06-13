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В Лондоне отметят официальный день рождения Елизаветы Второй
13.06.2020 12:20 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа территории Виндзорского замка сегодня пройдет торжественная церемония. В Лондоне отметят официальный день рождения Королевы Великобритании Елизаветы Второй. Церемонию, которая начнется и завершится салютом, будет транслировать британский канал Би-би-си. В ней примут участие пехотинцы первого батальона валлийской гвардии. Они пронесут знамя своего подразделения.
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету Вторую с национальным праздником - Днем рождения Королевы.
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На территории Виндзорского замка сегодня пройдет торжественная церемония. В Лондоне отметят официальный день рождения Королевы Великобритании Елизаветы Второй....
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