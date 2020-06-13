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Массовые беспорядки в центре ливанской столицы
13.06.2020 12:20 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСотни людей вот уже несколько месяцев выходят на улицы городов. В стране продолжается один из самых тяжелых за несколько десятилетий экономических кризисов. Ранены не менее 11 человек. В полицейских летят камни и файеры. Спецподразделения армии и полиции применили гранаты со слезоточивым газом.
Крах национальной валюты привел к тому, что многие ливанцы оказались за чертой бедности. Многие семьи не могут себе позволить товаров первой необходимости.
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Сотни людей вот уже несколько месяцев выходят на улицы городов. В стране продолжается один из самых тяжелых за несколько десятилетий экономических кризисов....
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