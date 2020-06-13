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В Украине зафиксировали рекордную для страны взятку, задержаны трое человек

13.06.2020 15:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По факту рекордной взятки в 6 млн долларов сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали троих человек. Деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский, сообщает РБК-Украина.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Об этом сообщили 13 июня на брифинге руководители НАБУ и САП Артем Сытник и Назар Холодницкий.

Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного «Реал Банку».

Само дело было зарегистрировано 3 июня 2020 года.

«Почему была такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата и закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украину», — рассказал Сытник.

По словам главы НАБУ, во время дачи взятки было задержаны три человека.

«Первый задержанный — это работник государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве, второе имело отношение, сейчас это проверяется, к компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо тоже работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского», — рассказал Артем Сытник.

Сытник также отметил, что это рекордная взятка в истории Украины.

 
 
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Деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр Николай Злочевский.
 
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