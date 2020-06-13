Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Польша открывает границы со странами ЕС Власти страны приняли решение открыть внутренние границы в Шенгенской зоне с 13 июня. Контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным....

Власти страны приняли решение открыть внутренние границы в Шенгенской зоне с 13 июня. Контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным. Внешние границы пока останутся закрытыми.Гражданам Польши и других государств Евросоюза, а также иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в ЕС, после въезда в республику не придется проходить обязательный двухнедельный карантин.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите