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Польша открывает границы со странами ЕС

13.06.2020 17:14 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Власти страны приняли решение открыть внутренние границы в Шенгенской зоне с 13 июня. Контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным. Внешние границы пока останутся закрытыми.

Гражданам Польши и других государств Евросоюза, а также иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в ЕС, после въезда в республику не придется проходить обязательный двухнедельный карантин.
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Власти страны приняли решение открыть внутренние границы в Шенгенской зоне с 13 июня. Контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным....
 
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