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Около 20 тысяч человек собрались в субботу вечером в Париже
14.06.2020 13:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАкция протеста против полицейского произвола на площади Республики не была санкционирована. Полиция обратилась к митингующим с призывом разойтись, а когда они не отреагировали на требования, был использован слезоточивый газ.
Небольшие акции протеста прошли в Лионе и Марселе, а также в Нанте и Монпелье.
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Акция протеста против полицейского произвола на площади Республики не была санкционирована. Полиция обратилась к митингующим с призывом разойтись, а когда они не...
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