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В Техасе мужчина расстрелял людей из винтовки
13.06.2020 20:03 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМинимум 8 человек получили ранения. Они смогли самостоятельно добраться до медицинского учреждения и в настоящее время находятся вне опасности. Как сообщают СМИ, группу нетрезвых людей не пустили в бар. Один из них взял из багажника своей машины винтовку и открыл огонь. Полиция ведет розыск подозреваемого.
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Минимум 8 человек получили ранения. Они смогли самостоятельно добраться до медицинского учреждения и в настоящее время находятся вне опасности. Как сообщают СМИ,...
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