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Северная Корея взорвала офис по межкорейским связям в Кэсоне
16.06.2020 13:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Северокорейская сторона указала на "отсутствие прогресса в межкорейских отношениях".
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На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Северокорейская сторона указала на "отсутствие...
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