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Полицейские отравились молочными коктейлями с отбеливателем

16.06.2020 15:24 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Нью-Йорке трое полицейских были госпитализированы, после того как выпили молочные коктейли, в которых, предположительно, содержался отбеливатель, говорится в заявлении профсоюза полицейских Police Benevolent Association. Инцидент произошел вчера вечером. "Несколько сотрудников, задействованных на протестах в Нижнем Манхэттене, перекусили в (ресторане быстрого питания) Shake Shack. В какой-то момент (они) обнаружили, что токсическое вещество, предположительно, отбеливатель, было добавлено в их напитки", - говорится в заявлении. В настоящее время полицейские находятся в больнице. "Когда полицейские Нью-Йорка не могут даже перекусить, не подвергшись нападению, становится ясно, что обстановка, в которой мы работаем, ухудшилась до критического уровня", - заявили в профсоюзе полиции.

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В Нью-Йорке трое полицейских были госпитализированы, после того как выпили молочные коктейли, в которых, предположительно, содержался отбеливатель, говорится в...
 
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