Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции после беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 16 июня сообщает CNN .



Фото: Reuters

По словам главы государства, он решил пойти на реформу, чтобы полицейские следовали «самым высоким» профессиональным стандартам. Трамп подчеркнул, что Америке нужна сильная полиция.

В указе говорится, что власти создадут базу данных для отслеживания нарушений со стороны полицейских, а также будут выделять федеральные гранты для поощрения подразделений, которые следуют новым стандартам и стараются по минимуму применять силу при задержании.

Кроме того, в отделения полиции будут стараться брать преимущественно местных жителей. Полицейским будут помогать психологи, если им придется иметь дело с людьми с психическими расстройствами, наркоманами или бездомными.

В США с конца мая проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Их участники требуют сократить финансирование полиции и поставить ее под контроль властей.

Поводом для протестов стала гибель при задержании афроамериканца Джорджа Флойда . Сотрудник полиции Миннеаполиса (штат Миннесоат) встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении почти девять минут. Из-за этого Флойд потерял сознание, а затем умер в реанимации.