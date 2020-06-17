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Трамп подписал указ о реформе полиции

17.06.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции после беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 16 июня сообщает CNN.


Фото: Reuters

По словам главы государства, он решил пойти на реформу, чтобы полицейские следовали «самым высоким» профессиональным стандартам. Трамп подчеркнул, что Америке нужна сильная полиция.

В указе говорится, что власти создадут базу данных для отслеживания нарушений со стороны полицейских, а также будут выделять федеральные гранты для поощрения подразделений, которые следуют новым стандартам и стараются по минимуму применять силу при задержании.

Кроме того, в отделения полиции будут стараться брать преимущественно местных жителей. Полицейским будут помогать психологи, если им придется иметь дело с людьми с психическими расстройствами, наркоманами или бездомными.

В США с конца мая проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Их участники требуют сократить финансирование полиции и поставить ее под контроль властей.

Поводом для протестов стала гибель при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Сотрудник полиции Миннеаполиса (штат Миннесоат) встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении почти девять минут. Из-за этого Флойд потерял сознание, а затем умер в реанимации.

 
 
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции после беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
 
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