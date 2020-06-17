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Трамп подписал указ о реформе полиции
17.06.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции после беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 16 июня сообщает
По словам главы государства, он решил пойти на реформу, чтобы полицейские следовали «самым высоким» профессиональным стандартам. Трамп подчеркнул, что Америке нужна сильная полиция.
В указе говорится, что власти создадут базу данных для отслеживания нарушений со стороны полицейских, а также будут выделять федеральные гранты для поощрения подразделений, которые следуют новым стандартам и стараются по минимуму применять силу при задержании.
Кроме того, в отделения полиции будут стараться брать преимущественно местных жителей. Полицейским будут помогать психологи, если им придется иметь дело с людьми с психическими расстройствами, наркоманами или бездомными.
В США с конца мая проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Их участники требуют сократить финансирование полиции и поставить ее под контроль властей.
Поводом для протестов стала гибель при задержании афроамериканца
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции после беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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