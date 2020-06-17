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Режим карантина в Литве из-за коронавируса отменяется с 17 июня

17.06.2020 12:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

При этом некоторые ограничения, направленные на борьбу с распространением инфекции сохранятся. В стране перестаёт быть обязательным ношение масок в торговых точках, местах оказания услуг и проведения массовых мероприятий, а также в общественном транспорте. При этом, как отметили в Минздраве Литвы, рекомендация одевать маски в общественном транспорте сохраняется.

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При этом некоторые ограничения, направленные на борьбу с распространением инфекции сохранятся. В стране перестаёт быть обязательным ношение масок в торговых...
 
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