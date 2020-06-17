Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Режим карантина в Литве из-за коронавируса отменяется с 17 июня При этом некоторые ограничения, направленные на борьбу с распространением инфекции сохранятся. В стране перестаёт быть обязательным ношение масок в торговых...

При этом некоторые ограничения, направленные на борьбу с распространением инфекции сохранятся. В стране перестаёт быть обязательным ношение масок в торговых точках, местах оказания услуг и проведения массовых мероприятий, а также в общественном транспорте. При этом, как отметили в Минздраве Литвы, рекомендация одевать маски в общественном транспорте сохраняется.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите