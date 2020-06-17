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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США могут перебросить ядерное оружие в Польшу Польша выступает за расширение американского военного присутствия в стране. Варшава считает, что чем больше военных США будет находиться в Европе, тем лучше. Об...

Польша выступает за расширение американского военного присутствия в стране. Варшава считает, что чем больше военных США будет находиться в Европе, тем лучше. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик. Он также прокомментировал слухи о переговорах по переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу. Об этом ранее намекнул посол Польши в США в своем "Твиттере". Михал Дворчик заявил, что не имеет сведений о таких переговорах. Однако международные СМИ уверены в обратном. Интерес подогревает возможная скорая встреча Анджея Дуды и Дональда Трампа, которая должна состояться еще до президентских выборов в соседней стране.