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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Плавучий 3D-дом появится в Чехии Здание, напечатанное на принтере, может быть построено как на земле, так и на воде. Внутри постройки, площадь которой 43 квадратных метра, будет три комнаты: гостиная,...

Здание, напечатанное на принтере, может быть построено как на земле, так и на воде. Внутри постройки, площадь которой 43 квадратных метра, будет три комнаты: гостиная, совмещенная с кухней, спальня и санузел. На крыше дома можно будет выращивать растения. Здание может прослужить своему владельцу сто лет. А после его можно снести и напечатать заново.