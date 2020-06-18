AirPods взорвались в ухе у человека

Источник материала: БT

23-летний житель Чжэнчжоу (Китай) говорил по телефону с помощью наушников AirPods, когда правый из них неожиданно взорвался. Медики констатировали у молодого человека повреждение кожи и следы кровотечения внутри ушной раковины. Сообщается, что, несмотря на двухдневное лечение противовоспалительными препаратами, пострадавший жалуется на проблемы со слухом. По информации китайской соцсети Weibo, молодой человек купил гарнитуру в одном из магазинов - партнеров Apple.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите