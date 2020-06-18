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AirPods взорвались в ухе у человека
18.06.2020 14:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT23-летний житель Чжэнчжоу (Китай) говорил по телефону с помощью наушников AirPods, когда правый из них неожиданно взорвался. Медики констатировали у молодого человека повреждение кожи и следы кровотечения внутри ушной раковины. Сообщается, что, несмотря на двухдневное лечение противовоспалительными препаратами, пострадавший жалуется на проблемы со слухом. По информации китайской соцсети Weibo, молодой человек купил гарнитуру в одном из магазинов - партнеров Apple.
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23-летний житель Чжэнчжоу (Китай) говорил по телефону с помощью наушников AirPods, когда правый из них неожиданно взорвался. Медики констатировали у молодого человека...
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