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Путин написал статью, где назвал причины Второй мировой войны

19.06.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вторая мировая война не произошла в одночасье и не началась неожиданно и внезапно. Об этом говорится в статье президента Владимира Путина под заголовком «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», опубликованной в журнале The National Interest.


Фото: пресс-служба президента России

«Главными факторами, которые предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс», — считает президент.

По словам Путина, ответственность за начало войны так или иначе несут все ведущие мировые государства. «Каждый из них совершал роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы», — написал он.

Говорить о том, что к началу войны привел «двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа», несправедливо, считает Путин. 23 августа 1939 года в Москве был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова — Риббентропа. О том, что без принятия пакта война бы не началась, ранее говорили, в частности, в МИД Польши, ссылаясь на мнение «большинства историков, тщательно исследовавших исторические документы». Это же утверждалось и в резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятой 19 сентября 2019 года. Резолюция Европарламента, по словам Путина, «прямо обвиняет СССР вместе с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны». Президент пишет, что ее принятие «показывает умышленную политику, нацеленную на уничтожение послевоенного мирового порядка». В ней не упоминается Мюнхенское соглашение, по которому Чехословакия была обязана уступить Германии Судетскую область, также отмечает Путин в статье.

Российский президент написал, что не собирается брать на себя роль судьи, оправдывать или обвинять кого-то, «не говоря о том, чтобы начинать новый раунд международной информационной конфронтации» в области истории. По мнению Путина, давать оценку произошедшим событиям должны ученые. «Нам всем нужна правда и объективность», — убежден он.

Путин призвал другие страны к открытому диалогу, чтобы смотреть на общее прошлое непредвзято и избегать допущенных ранее ошибок. «Однако многие наши партнеры еще не готовы к совместной работе», — считает президент. Он заявил о возросшем числе информационных атак на Россию с целью «заставить нас оправдываться и чувствовать вину, а также принимать лицемерные и политически мотивированные заявления».

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре, когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента по случаю годовщины начала этого события. 14 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что статья готова. Позднее он заявил, что материал опубликуют без анонса.

В резолюции Европарламента среди прочего осуждались усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». В декабре 2019 года Путин назвал ее «беспардонной ложью» и попыткой исказить правду о Второй мировой войне.

 
 
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К началу войны привели «государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс», а...
 
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