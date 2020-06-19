Германия официально обвинила Россию в заказном убийстве чеченского полевого командира

Источник материала: Tut.by

Федеральная прокуратура Германии в четверг, 18 июня, обвинила правительство России в заказном убийстве в Берлине гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).



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В заявлении федеральной прокуратуры говорится, что органы центрального правительства России дали задание «ликвидировать» Хангошвили. Причиной заказного убийства прокуратура называет его «враждебные отношения с российским государством, правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия и пророссийским правительством Грузии».

Прокуратура напоминает, что Хангошвили «воевал против Российской Федерации в ходе второй чеченской кампании 2000−2004 гг.»., а во время российско-грузинской войны для помощи грузинским силам «собрал группу добровольцев для защиты Южной Осетии, которая, однако, не была задействована из-за начала мирных переговоров».

В правительстве Германии заявили, что со всей серьезностью относятся к выдвинутым обвинениями и пригрозили России новыми санкциями. Ранее Германия выслала двух российских дипломатов из-за отказа Москвы сотрудничать в расследовании.

Российские власти называли Хангошвили террористом и обвиняли в участии в террористической исламистской организации «Кавказский эмират».

Комментируя убийство в Берлине В ладимир Путин заявил , что «это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист». «Только в одной из акций им было убито 98 человек, он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — добавил президент, не уточнив, о каких взрывах идет речь.

Он также отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что «это бандитская среда и там может произойти все что угодно».

Участник второй чеченской кампании, один из приближенных к Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову бывший полевой командир Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в парке в центре Берлина. Предполагаемый киллер, гражданин России Вадим Красиков, вскоре был задержан. Он находится под арестом в Берлине с 24 августа 2019 года и не дает показаний. Он прилетел в Европу по паспорту на вымышленное имя Вадима Соколова, выданному 18 июля 2019 года.

По данным совместного расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, Красиков перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ «Вымпел» и неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского.