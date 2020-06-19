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Германия официально обвинила Россию в заказном убийстве чеченского полевого командира
19.06.2020 06:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Федеральная прокуратура Германии в четверг, 18 июня, обвинила правительство России в заказном убийстве в Берлине гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
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Прокуратура напоминает, что Хангошвили «воевал против Российской Федерации в ходе второй чеченской кампании 2000−2004 гг.»., а во время российско-грузинской войны для помощи грузинским силам «собрал группу добровольцев для защиты Южной Осетии, которая, однако, не была задействована из-за начала мирных переговоров».
В правительстве Германии заявили, что со всей серьезностью относятся к выдвинутым обвинениями и пригрозили России новыми санкциями. Ранее Германия
Российские власти называли Хангошвили террористом и обвиняли в участии в террористической исламистской организации «Кавказский эмират».
Комментируя убийство в Берлине В
Он также отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что «это бандитская среда и там может произойти все что угодно».
Участник второй чеченской кампании, один из приближенных к Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову бывший полевой командир Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в парке в центре Берлина. Предполагаемый киллер, гражданин России Вадим Красиков, вскоре был задержан. Он находится под арестом в Берлине с 24 августа 2019 года и не дает показаний. Он прилетел в Европу по паспорту на вымышленное имя Вадима Соколова, выданному 18 июля 2019 года.
По данным совместного расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, Красиков перед поездкой в Европу
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В правительстве Германии заявили, что со всей серьезностью относятся к выдвинутым обвинениями и пригрозили России новыми санкциями.
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