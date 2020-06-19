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В западных штатах США за 3 дня до летнего солнцестояния выпал снег
19.06.2020 20:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ некоторых местах осадки достигали десятки сантиметров.
"Иногда у матери Природы есть чувство юмора", - написал The Washington Post.
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В некоторых местах осадки достигали десятки сантиметров. "Иногда у матери Природы есть чувство юмора", - написал The Washington Post. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS...
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