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В западных штатах США за 3 дня до летнего солнцестояния выпал снег

19.06.2020 20:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В некоторых местах осадки достигали десятки сантиметров.

"Иногда у матери Природы есть чувство юмора", - написал The Washington Post.


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В некоторых местах осадки достигали десятки сантиметров. "Иногда у матери Природы есть чувство юмора", - написал The Washington Post. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS...
 
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