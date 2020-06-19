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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В CША эвакуируют людей из-за пожаров Более 2 тысяч жителей американского штата Аризона были вынуждены эвакуироваться. Пожар начался еще на прошлой неделе в Национальном заповеднике Тонто. В...

Более 2 тысяч жителей американского штата Аризона были вынуждены эвакуироваться. Пожар начался еще на прошлой неделе в Национальном заповеднике Тонто. В результате сильного ветра и очень низкой влажности он вышел из-под контроля и уже распространился на площади больше 42 000 гектаров.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите