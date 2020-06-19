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В CША эвакуируют людей из-за пожаров
19.06.2020 20:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTБолее 2 тысяч жителей американского штата Аризона были вынуждены эвакуироваться. Пожар начался еще на прошлой неделе в Национальном заповеднике Тонто. В результате сильного ветра и очень низкой влажности он вышел из-под контроля и уже распространился на площади больше 42 000 гектаров.
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Более 2 тысяч жителей американского штата Аризона были вынуждены эвакуироваться. Пожар начался еще на прошлой неделе в Национальном заповеднике Тонто. В...
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