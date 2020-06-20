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В США продолжается война с памятниками

Мороженое "Эскимо" переименуют, чтобы не оскорблять народы Севера

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мороженое "Эскимо" переименуют, чтобы не оскорблять народы Севера В США продолжается война с памятниками За минувшие сутки лишились десятка изваяний Сан-Франциско, а также города Северной Каролины и Джорджии. Если в штатах...

За минувшие сутки лишились десятка изваяний Сан-Франциско, а также города Северной Каролины и Джорджии. Если в штатах юго-востока досталось конфедератам, которые в годы Гражданской войны защищали рабство, то на западе пострадали и герои северян. В Сан-Франциско свергнуты с пьедесталов изваяния генерала Гранта, а также Фрэнсиса Скотта Ки, который сочинил государственный гимн США. Победу над героями прошлого манифестанты отметили фейерверками.Чуть ранее Сан-Франциско лишился памятника Христофору Колумбу. Первооткрывателя наказали за то, что он открыл дорогу европейцам в Новый Свет и стал косвенной первопричиной работорговли в Америке.Еще дальше пошли производители мороженого "Эскимо пай". В рамках кампании по борьбе с расизмом они решили переименовать свой продукт. Своим названием, как объявлено, лакомство оскорбляло коренные народы Севера.