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Мороженое "Эскимо" переименуют, чтобы не оскорблять народы Севера
20.06.2020 20:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В США продолжается война с памятникамиЗа минувшие сутки лишились десятка изваяний Сан-Франциско, а также города Северной Каролины и Джорджии. Если в штатах юго-востока досталось конфедератам, которые в годы Гражданской войны защищали рабство, то на западе пострадали и герои северян. В Сан-Франциско свергнуты с пьедесталов изваяния генерала Гранта, а также Фрэнсиса Скотта Ки, который сочинил государственный гимн США. Победу над героями прошлого манифестанты отметили фейерверками.
Чуть ранее Сан-Франциско лишился памятника Христофору Колумбу. Первооткрывателя наказали за то, что он открыл дорогу европейцам в Новый Свет и стал косвенной первопричиной работорговли в Америке.
Мороженое "Эскимо" переименуют, чтобы не оскорблять народы СевераЕще дальше пошли производители мороженого "Эскимо пай". В рамках кампании по борьбе с расизмом они решили переименовать свой продукт. Своим названием, как объявлено, лакомство оскорбляло коренные народы Севера.
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В США продолжается война с памятниками За минувшие сутки лишились десятка изваяний Сан-Франциско, а также города Северной Каролины и Джорджии. Если в штатах...
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