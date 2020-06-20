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Автогигант BMW намерен сократить 6 тысяч рабочих мест

20.06.2020 20:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Европе продолжают бороться с экономическими последствиями ограничений  путем сокращения сотрудников. Компания БМВ намерена уволить 6 тысяч человек. Практически все сокращения придутся на Германию. Последние месяцы  автоконцерн практиковал частичную занятость работников и укороченный рабочий день. Однако  этих мер оказалось недостаточно для преодоления кризиса.

Автоиндустрия переживает кризис всюду 

Например, Nissan закрывает свой завод в Барселоне и увольняет более 20 тысяч работников. В Испании в этой связи  уже месяц не прекращаются акции протеста. 

 
 
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В Европе продолжают бороться с экономическими последствиями ограничений  путем сокращения сотрудников. Компания БМВ намерена уволить 6 тысяч человек....
 
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