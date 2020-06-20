Источник материала: БT

Автоиндустрия переживает кризис всюду

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автогигант BMW намерен сократить 6 тысяч рабочих мест В Европе продолжают бороться с экономическими последствиями ограничений путем сокращения сотрудников. Компания БМВ намерена уволить 6 тысяч человек....

В Европе продолжают бороться с экономическими последствиями ограничений путем сокращения сотрудников. Компания БМВ намерена уволить 6 тысяч человек. Практически все сокращения придутся на Германию. Последние месяцы автоконцерн практиковал частичную занятость работников и укороченный рабочий день. Однако этих мер оказалось недостаточно для преодоления кризиса.Например, Nissan закрывает свой завод в Барселоне и увольняет более 20 тысяч работников. В Испании в этой связи уже месяц не прекращаются акции протеста.