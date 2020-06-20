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Автогигант BMW намерен сократить 6 тысяч рабочих мест
20.06.2020 20:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Европе продолжают бороться с экономическими последствиями ограничений путем сокращения сотрудников. Компания БМВ намерена уволить 6 тысяч человек. Практически все сокращения придутся на Германию. Последние месяцы автоконцерн практиковал частичную занятость работников и укороченный рабочий день. Однако этих мер оказалось недостаточно для преодоления кризиса.
Автоиндустрия переживает кризис всюдуНапример, Nissan закрывает свой завод в Барселоне и увольняет более 20 тысяч работников. В Испании в этой связи уже месяц не прекращаются акции протеста.
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В Европе продолжают бороться с экономическими последствиями ограничений путем сокращения сотрудников. Компания БМВ намерена уволить 6 тысяч человек....
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