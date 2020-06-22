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СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО США

22.06.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Японии намерено отказаться от плана по развертыванию наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, разработанных США. Об этом сообщает телеканал NHK.


Наземный комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore. Фото: U.S. Missile Defense Agency/Flickr

Такое решение может быть принято на заседании совбеза, которое пройдет на следующей неделе. В нем примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Участники заседания намерены обсудить вопрос об изменении стратегии национальной безопасности страны.

15 июня глава Минобороны Японии Таро Коно сообщил, что программа развертывания комплексов в префектурах Акита и Ямагути будет приостановлена. Он уточнил, что это связано с угрозой падения разгонной ступени ракеты за пределами военной базы, в том числе есть риск и для жилых кварталов. На то, чтобы скорректировать этот недостаток, понадобятся дополнительные средства и время, заявил Коно. Изначально ввод комплексов в работу должен был состояться в 2025 финансовом году.

«В настоящий момент мы будем поддерживать систему противоракетной обороны с помощью эсминцев, оснащенных комплексами Aegis», — добавил министр.

19 июня Коно посетил Ямагути и извинился перед губернатором за приостановку плана по размещению комплексов. 21 июня министр встретится с главой префектуры Акита.

Япония приняла решение о размещении на территории страны комплексов Aegis Ashore в конце 2017 года, чтобы прикрыть территорию страны от возможной ракетной атаки со стороны КНДР.

Российский МИД высказывал обеспокоенность таким шагом. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что США наращивают военные силы в Азиатском регионе под предлогом противодействия угрозе со стороны Северной Кореи. По словам министра, меры, принимаемые США, «абсолютно непропорциональны тому, что надо сделать» (США и Япония — военные союзники).

В апреле прошлого года Токио подписал контракт с Вашингтоном о приобретении двух комплексов ПРО. Стоимость контракта составила 139,9 млрд иен (около $ 1,26 млрд на тот момент), в эту сумму вошли поставка систем и затраты на обучение военного персонала. При этом в стоимость договора не вошла цена вспомогательной радиолокационной станции.

Комплексы ПРО Aegis Ashore были разработаны для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности, они базируются на суше.

 
 
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Япония приняла решение о размещении на территории страны комплексов Aegis Ashore в конце 2017 года, чтобы прикрыть территорию страны от возможной ракетной атаки со...
 
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