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Суд отказался арестовать армянского друга Лукашенко

21.06.2020 19:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд общей юрисдикции в Ереване принял решение отказать в удовлетворении ходатайства генпрокуратуры об аресте лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» и второй по численности одноименной фракции в парламенте Гагика Царукяна. Своим решением, вынесенным в воскресенье, 21 июня, суд первой инстанции оставил на свободе одного из богатейших людей в стране, которого пятью днями ранее, 16 июня, парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности и дал разрешение на его арест, сообщает DW.


Фото: NEWS.am

Царукяну было предъявлено обвинение в массовом подкупе избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Кроме того, он проходит еще по двум уголовным делам, связанным с неуплатой налогов и незаконным присвоением земли. По данным обвинения, сумма совокупного ущерба государству составляет несколько сотен миллионов долларов.

Сам Гагик Царукян считает, что дела полностью сфабрикованы и являются «политическим преследованием» за острую критику деятельности правительства Никола Пашиняна и призыв немедленно сместить весь состав кабинета министров.

В свою очередь власти настаивают на том, что процесс исключительно правовой, а олигарх Царукян и его команда сознательно пошли на обострение ситуации из-за уголовных дел, в которых он фигурирует.

Гагик Царукян возглавляет партию с 2004 года, а депутатом парламента был впервые избран в 2003 году. За время пребывания в парламенте его партия была как оппозиционной, так и входила в альянс с правившей до 2018 года Республиканской партией Армении. Во время прихода к власти Пашиняна поддержал революцию.

Царукян — один из самых состоятельных людей Армении, в 2018 году он задекларировал около 222 млн долларов. Бизнесмен поддерживает хорошие отношения с Александром Лукашенко. Белорусский лидер несколько раз отдыхал в Армении. Щедрое гостеприимство белорусской делегации оказывал как раз Царукян.

В 2010 году Царукян в Ереване открыл Белорусский торговый дом, а в 2012 году в Минске — производство по розливу армянского коньяка. Учредителями белорусского предприятия «Армянский стандарт» выступили Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат и «Беларусьторг» Управделами президента.

В сентябре 2013 года власти Беларуси наградили Царукяна орденом Дружбы народов.

Спустя год посольство Беларуси в Армении переехало в село Ариндж Котайкской области около особняка Царукяна.

Известно также, что армянский бизнесмен подарил Николаю Лукашенко на его будущую свадьбу 400 литров коньяка и белых львят, они сейчас в Минском зоопарке.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд общей юрисдикции в Ереване принял решение отказать в удовлетворении ходатайства генпрокуратуры об аресте лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения»...
 
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