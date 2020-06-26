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«Северный поток - 2»: в Германии готовят совместный ответ США

26.06.2020 07:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительнын санкции против участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 25 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух германских чиновников, знакомых с ситуацией. Агентство изучило внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ, в котором говорится, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по германским и европейским компаниям, банкам, а также правительственным организациям.


Трубы газопровода "Северный поток". Фото: www.dw.de

По словам германских официальных лиц, прямое вмешательство Соединенных Штатов в энергетические интересы ЕС может повлечь за собой коллективный ответ стран Евросоюза.

Берлин опасается нового спада в отношениях

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер две недели назад поставил под сомнение законность возможных новых мер Вашингтона, указав, что их введение может привести к новому спаду в трансатлантических отношениях.

«Правительство Германии уже давно считает, что санкции с экстерриториальными последствиями противоречат международному праву и не способствуют развитию международного сотрудничества», — заявил Альтмайер журналистам в Берлине 12 июня. «Эта позиция не изменилась», — добавил он.

Суть экстерриториальных санкций США

До этого исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс и председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст из фракции посткоммунистической Левой партии на совместной пресс-конференции в Берлине призвали противодействовать Белому дому.

По словам Хармса, под экстерриториальными санкциями США могут оказаться фирмы из 12 европейских стран: «Планируются запреты на въезд в США, аресты счетов, отказ в размещении заказов». Причем, добавил он, такие штрафные меры затронут и компании, участвовавшие в сооружении соединительных газопроводов на территории Чехии и Германии.

Клаус Эрнст в свою очередь прокомментировал ситуацию следующим образом: «Цель Соединенных Штатов, с нашей точки зрения, заключается не в том, чтобы снизить зависимость от России, а в том, чтобы продавать в Европе свой газ, и это будет сделать легче, если из России будет поступать меньше газа».

Прокладка газопровода приостановлена

Работы по строительству «Северного потока — 2» в настоящее время приостановлены из-за американских санкций в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний и заморозку любых активов на территории страны.

«Северный поток — 2» должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим «Северным потоком». Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

 
 
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В министерстве экономики Германии полагают, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по германским и европейским компаниям и банкам, передало агентство...
 
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