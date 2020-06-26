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ВОЗ отмечает ухудшение ситуации в Европе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Италии вспыхнули беспорядки из-за новой вспышки COVID-19 Для нормализации обстановки пришлось привлечь армию. События развернулись в городке Мондрагоне, где квартал, который прилегает к домам 49 зараженных, был объявлен...

Для нормализации обстановки пришлось привлечь армию. События развернулись в городке Мондрагоне, где квартал, который прилегает к домам 49 зараженных, был объявлен красной зоной и оцеплен. Это вызвало резкое недовольство местных жителей. Возникла перебранка, в окна соседних домов полетели стулья и камни. Несколько человек, у кого тесты показали положительный анализ, судя по всему, сбежали. В Италии на сегодня подтверждено 240 тысяч случаев COVID-19. Умерли свыше 34 тысяч человек.Стабильной обстановка пока остается в Германии, Польше, Испании и Израиле. Мировая статистика зараженных уже насчитывает почти 9 миллионов 800 тысяч. Погибших фактически полмиллиона.