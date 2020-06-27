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В США разрушителям памятников грозит до 10 лет тюрьмы

27.06.2020 20:21 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Встал на сторону памятников и глава Белого дома Дональд Трамп. Он подписал указ, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов. Теперь за изувеченные памятники можно получить до 10 лет лишения свободы.
 
 
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Встал на сторону памятников и глава Белого дома Дональд Трамп. Он подписал указ, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов. Теперь за изувеченные...
 
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