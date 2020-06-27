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Глава Facebook: Если контент может привести к насилию или лишить людей права голоса, мы сразу же удалим этот пост
27.06.2020 15:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМарк Цукерберг, глава Facebook: "Если мы решим, что контент может привести к насилию или лишить людей права голоса, мы сразу же удалим этот пост, независимо от того, кто это говорит. Без исключения. Также мы собираемся запретить посты с ложными заявлениями, например, сказать, что на избирательных участках иммиграционная полиция США будет проверять иммиграционные документы".
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Глава Facebook: Если контент может привести к насилию или лишить людей права голоса, мы сразу же удалим этот пост
Марк Цукерберг, глава Facebook: "Если мы решим, что контент может привести к насилию или лишить людей права голоса, мы сразу же удалим этот пост, независимо от того, кто...
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