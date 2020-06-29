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Протесты против расизма и полицейского произвола не прекращаются в США

29.06.2020 09:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Мэриленде митинг вылился в столкновение со стражами порядка. Толпа бросала в них бутылки, камни. Для сдерживания ситуации силовики применили силу. Задержаны 16 человек. В Чикаго также неспокойно - там требуют провести полицейскую реформу: сократить финансирование и пересмотреть правовые нормы в отношении стражей порядка. 

Британский протест 

Движение Black Lives Matter напомнило о себе и в Старом Свете. Сотни людей в Лондоне вышли на Пикадилли. Под лозунгом "Хватит убивать черных ребят!" манифестанты прошли через центральную часть города к площади у парламента. 

 
 
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В Мэриленде митинг вылился в столкновение со стражами порядка. Толпа бросала в них бутылки, камни. Для сдерживания ситуации силовики применили силу. Задержаны 16...
 
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