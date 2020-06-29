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Британский протест

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты против расизма и полицейского произвола не прекращаются в США В Мэриленде митинг вылился в столкновение со стражами порядка. Толпа бросала в них бутылки, камни. Для сдерживания ситуации силовики применили силу. Задержаны 16...

В Мэриленде митинг вылился в столкновение со стражами порядка. Толпа бросала в них бутылки, камни. Для сдерживания ситуации силовики применили силу. Задержаны 16 человек. В Чикаго также неспокойно - там требуют провести полицейскую реформу: сократить финансирование и пересмотреть правовые нормы в отношении стражей порядка.Движение Black Lives Matter напомнило о себе и в Старом Свете. Сотни людей в Лондоне вышли на Пикадилли. Под лозунгом "Хватит убивать черных ребят!" манифестанты прошли через центральную часть города к площади у парламента.