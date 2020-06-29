ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Китай одобрил применение вакцины от COVID-19 в армии

29.06.2020 22:24 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Китае уже одобрено применение вакцины компании "Кансино Биолоджикс"  правда, пока только в армии. Впрочем, эксперты отмечают, что кризис с COVID-19 еще далек от завершения. Беспокоит специалистов то, что происходит в Латинской Америке, Южной Азии и Африке. В Европе  страны постепенно снимают карантинные ограничения. Но в Германии еще сотни тысяч человек на карантине.

Сдерживание локальных вспышек - наиболее эффективный подход

Сдерживание локальных вспышек - это на данный момент наиболее эффективный подход. Его будут применять до тех пор, пока не войдут в широкое применение вакцины. Над этим работают многие страны. В некоторых  уже проводятся испытания.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае уже одобрено применение вакцины компании "Кансино Биолоджикс"  правда, пока только в армии. Впрочем, эксперты отмечают, что кризис с COVID-19 еще далек от...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Наводнение в польском Подкарпатье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика