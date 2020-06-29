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Сдерживание локальных вспышек - наиболее эффективный подход

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китай одобрил применение вакцины от COVID-19 в армии В Китае уже одобрено применение вакцины компании "Кансино Биолоджикс" правда, пока только в армии. Впрочем, эксперты отмечают, что кризис с COVID-19 еще далек от...

В Китае уже одобрено применение вакцины компании "Кансино Биолоджикс" правда, пока только в армии. Впрочем, эксперты отмечают, что кризис с COVID-19 еще далек от завершения. Беспокоит специалистов то, что происходит в Латинской Америке, Южной Азии и Африке. В Европе страны постепенно снимают карантинные ограничения. Но в Германии еще сотни тысяч человек на карантине.Сдерживание локальных вспышек - это на данный момент наиболее эффективный подход. Его будут применять до тех пор, пока не войдут в широкое применение вакцины. Над этим работают многие страны. В некоторых уже проводятся испытания.