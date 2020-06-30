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На западе Украины продолжаются ливни и паводки

30.06.2020 13:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Из-за непогоды без света остались жители 35 населенных пунктов на западе Украины. В четырех областях из-за проливных дождей и разлива рек остаются подтопленными полторы сотни домов. 

 
 
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Из-за непогоды без света остались жители 35 населенных пунктов на западе Украины. В четырех областях из-за проливных дождей и разлива рек остаются подтопленными...
 
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