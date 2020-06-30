|
Непогода в Нью-Йорке: затоплено городское метро
30.06.2020 13:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСильный шторм с ливнями и градом обрушился на Нью-Йорк. Улицы города превратились в бушующие реки. Дождевые коллекторы не справлялись с отводом воды, и ряд станций нью-йоркского метро затопило. Град размером с перепелиное яйцо повредил множество окон и крыш.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильный шторм с ливнями и градом обрушился на Нью-Йорк. Улицы города превратились в бушующие реки. Дождевые коллекторы не справлялись с отводом воды, и ряд станций...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)