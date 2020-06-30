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Непогода в Нью-Йорке: затоплено городское метро

30.06.2020 13:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сильный шторм с ливнями и градом обрушился на Нью-Йорк. Улицы города превратились в бушующие реки. Дождевые коллекторы не справлялись с отводом воды, и ряд станций нью-йоркского метро затопило. Град размером с перепелиное яйцо повредил множество окон и крыш.

 
 
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Сильный шторм с ливнями и градом обрушился на Нью-Йорк. Улицы города превратились в бушующие реки. Дождевые коллекторы не справлялись с отводом воды, и ряд станций...
 
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