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В клинике Тегерана взорвались баллоны с газом - есть жертвы
01.07.2020 09:20 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Тегеране число жертв взрыва в одной из клиник достигло 19 человек и, возможно, эти данные не окончательные. Трагедия произошла накануне вечером. В фойе медицинского учреждения располагались баллоны с кислородом - утечка из одного такого баллона и стала причиной трагедии. В момент взрыва в клинике находились несколько десятков человек, 20 из которых удалось эвакуировать. Почти до утра спасатели тушили огонь, а сейчас заняты разбором завалов.
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В Тегеране число жертв взрыва в одной из клиник достигло 19 человек и, возможно, эти данные не окончательные. Трагедия произошла накануне вечером. В фойе...
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