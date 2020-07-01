ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В клинике Тегерана взорвались баллоны с газом - есть жертвы

01.07.2020 09:20 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Тегеране число жертв взрыва в одной из клиник достигло 19 человек и, возможно, эти данные не окончательные. Трагедия произошла накануне вечером. В фойе медицинского учреждения располагались баллоны с кислородом - утечка из одного такого баллона и стала причиной трагедии.  В момент взрыва в клинике находились несколько десятков человек, 20 из которых удалось эвакуировать. Почти до утра спасатели тушили огонь, а сейчас заняты разбором завалов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Тегеране число жертв взрыва в одной из клиник достигло 19 человек и, возможно, эти данные не окончательные. Трагедия произошла накануне вечером. В фойе...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Массовые беспорядки в Эфиопии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Слуцк Город

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика