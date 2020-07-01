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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В клинике Тегерана взорвались баллоны с газом - есть жертвы В Тегеране число жертв взрыва в одной из клиник достигло 19 человек и, возможно, эти данные не окончательные. Трагедия произошла накануне вечером. В фойе...

В Тегеране число жертв взрыва в одной из клиник достигло 19 человек и, возможно, эти данные не окончательные. Трагедия произошла накануне вечером. В фойе медицинского учреждения располагались баллоны с кислородом - утечка из одного такого баллона и стала причиной трагедии. В момент взрыва в клинике находились несколько десятков человек, 20 из которых удалось эвакуировать. Почти до утра спасатели тушили огонь, а сейчас заняты разбором завалов.