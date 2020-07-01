«Мы совершенно не контролируем ситуацию». Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день

Источник материала: Tut.by

США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи, передает CNN.



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«Сейчас у нас более 40 тыс. новых случаев в сутки. Я не удивлюсь увеличению до 100 тыс. в день, если ничего не изменится, и поэтому я очень обеспокоен [ситуацией]», — заявил Фаучи комитету сената США по здравоохранению, образованию, трудоустройству и пенсиях на слушаниях по поводу пандемии.

По словам Фаучи, его волнует, что люди собираются в толпы и не носят маски, а власти уделяют недостаточно внимания соблюдению инструкций по открытию предприятий в США.

Отвечая на вопрос о том, находится ли пандемия под контролем, он заявил, что недоволен происходящим, потому что США движутся в «неверном направлении», если взглянуть на графики, где отражены новые случае заражения. «Нам действительно нужно что-то предпринять и сделать это нужно быстро. Очевидно, что сейчас мы совершенно не контролируем ситуацию», — подытожил Фаучи. Он затруднился дать прогноз по количеству заболевших и умерших, которое следует ожидать в США с окончанием пандемии, но заметил, что это число будет «очень тревожным».

США по-прежнему занимают первое место среди стран с наибольшим количеством зараженных в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, там зарегистрировано 2,63 млн заболевших и более 127 умерших.