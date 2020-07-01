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«Газпром» вернул польскому концерну 1,5 млрд долларов переплаты за газ по решению Стокгольмского суда

01.07.2020 10:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский монополист «Газпром», выполняя решение Стокгольмского арбитражного суда, перечислил польскому газовому концерну PGNiG сумму переплаты за газ за период с ноября 2014-го по февраль 2020 года. Об этом сообщили журналистам в компании «Газпром экспорт», передали во вторник, 30 июня, российские информационные агентства.


Фото: Reuters

«Сегодня ООО „Газпром экспорт“ перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит «Интерфакс» сообщение российской компании.

В документе, в то же время, отмечается, что «Газпром» и «Газпром экспорт» продолжают обжаловать решение арбитражного трибунала в установленном порядке.

В конце марта PGNiG сообщил о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, который принял решение пересмотреть ценовую формулу на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной. По оценке польской стороны, речь идет о компенсации в размере 1,5 млрд долларов.

Ямальский контракт на поставку газа из России в Польшу

Ямальский контракт на поставку газа, который «Газпром» и PGNiG подписали в 1996 году, предусматривает поставки российского газа в Польшу в объеме около 10,2 млрд кубометров в год. В соответствии с условием договора «бери или плати» концерн PGNiG обязан оплачивать как минимум 8,7 млрд кубометра газа в год, даже если не нуждается в таких объемах поставок. В то же время за каждой стороной сохраняется право потребовать пересмотра действующих цен на газ, в случае если компании покажется, что они не соответствуют рыночным.

Именно этим правом и воспользовалась компания PGNiG в ноябре 2014 года. Иск против «Газпрома» польский концерн направил в арбитражный трибунал в Стокгольме в феврале 2016 года.

В начале июня власти Польши утвердили новый тариф на транзит российского газа по проходящему через ее территорию участку трубопровода Ямал — Европа. По данным польского Управления по регулированию энергетики (URE), «введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5 процента по отношению к действующему тарифу».

 
 
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По оценке польской стороны, речь идет о компенсации в размере 1,5 млрд долларов.
 
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