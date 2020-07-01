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Под лозунгами борьбы с расизмом в мире продолжают уничтожать политическую символику и памятники
01.07.2020 09:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Миссисипи губернатор запретил местный флаг, который был символом штата последние 126 лет. Все из-за присутствия символики конфедератов, которые защищали рабство. Спуск флага в городе Джексон вызвал у зрителей смешанные чувства: часть приветствовала это событие с восторгом, другие - со слезами.
Бюст Короля Леопольда II снят с постамента в Бельгии
В Бельгии был снят с постамента очередной бюст короля Леопольда 2. На сей раз от памятника избавился город Гент. Случилось это в день, когда празднует день независимости Республика Конго - именно земли этого государства более всего пострадали от бельгийского колониализма.
Иски за преступления эпохи колониализма
Снятием бюстов дело вряд ли ограничится. Первый иск бельгийскому королевству вчинила группа африканских женщин. Их насильственно вывезли в Европу еще детьми. В середине XX-го века юных конголезцев, особенно мулатов, отбирали у родителей тысячами. Адвокаты также готовят иски по более давним преступлениям - правление короля Леопольда II обошлось Конго более чем в 10 миллионов жизней.
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В Миссисипи губернатор запретил местный флаг, который был символом штата последние 126 лет. Все из-за присутствия символики конфедератов, которые защищали рабство....
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