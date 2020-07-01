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Бюст Короля Леопольда II снят с постамента в Бельгии





Иски за преступления эпохи колониализма

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под лозунгами борьбы с расизмом в мире продолжают уничтожать политическую символику и памятники В Миссисипи губернатор запретил местный флаг, который был символом штата последние 126 лет. Все из-за присутствия символики конфедератов, которые защищали рабство....

В Миссисипи губернатор запретил местный флаг, который был символом штата последние 126 лет. Все из-за присутствия символики конфедератов, которые защищали рабство. Спуск флага в городе Джексон вызвал у зрителей смешанные чувства: часть приветствовала это событие с восторгом, другие - со слезами.В Бельгии был снят с постамента очередной бюст короля Леопольда 2. На сей раз от памятника избавился город Гент. Случилось это в день, когда празднует день независимости Республика Конго - именно земли этого государства более всего пострадали от бельгийского колониализма.Снятием бюстов дело вряд ли ограничится. Первый иск бельгийскому королевству вчинила группа африканских женщин. Их насильственно вывезли в Европу еще детьми. В середине XX-го века юных конголезцев, особенно мулатов, отбирали у родителей тысячами. Адвокаты также готовят иски по более давним преступлениям - правление короля Леопольда II обошлось Конго более чем в 10 миллионов жизней.