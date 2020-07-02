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В России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию
02.07.2020 09:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЦентризберком обработал 99 % протоколов. За поправки высказались почти 78 % участников голосования, против - 21. Явка - 64 %. По данным наблюдателей, голосование состоялось. Участки были открыты в том числе и в нашей стране: в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Островце. Предварительные общие итоги ожидаются сегодня к полудню.
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Центризберком обработал 99 % протоколов. За поправки высказались почти 78 % участников голосования, против - 21. Явка - 64 %. По данным наблюдателей, голосование...
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