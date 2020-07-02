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Apple на втором месте с оценкой стоимости в 352 млрд долларов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Amazon возглавила топ-100 как самый дорогой бренд мира Компания Amazon сохранила лидерство как самый дорогой бренд в мире, увеличив свою стоимость почти на треть по сравнению с прошлым годом - почти до 416 млрд долларов. В...

Компания Amazon сохранила лидерство как самый дорогой бренд в мире, увеличив свою стоимость почти на треть по сравнению с прошлым годом - почти до 416 млрд долларов. В ежегодный рейтинг составители списка включают 100 самых именитых и дорогих компаний-брендов на основе их рыночной капитализации. В исследовании принимает участие почти 4 млн человек по всему миру.Замыкает тройку лидеров списка Microsoft с 326,5 млрд долларов. В этом году Microsoft обогнала Google, сместив ее на 4 позицию, благодаря переходу на дистанционную работу сотрудников многих предприятий по всему миру, что способствовало более активному использованию программного обеспечения для совместной работы Microsoft Teams. В первой десятке рейтинга также Visa, Alibaba, Tencent, Facebook, McDonald’s и MasterCard.