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Amazon возглавила топ-100 как самый дорогой бренд мира

02.07.2020 10:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Компания Amazon сохранила лидерство как самый дорогой бренд в мире, увеличив свою стоимость почти на треть по сравнению с прошлым годом - почти до 416 млрд долларов. В ежегодный рейтинг составители списка включают 100 самых именитых и дорогих компаний-брендов на основе их рыночной капитализации. В исследовании принимает участие почти 4 млн человек по всему миру.

Apple на втором месте с оценкой стоимости в 352  млрд долларов


Замыкает тройку лидеров списка Microsoft  с  326,5 млрд долларов. В этом году Microsoft обогнала Google, сместив ее на 4 позицию, благодаря переходу на дистанционную работу сотрудников многих предприятий по всему миру, что способствовало более активному использованию программного обеспечения для совместной работы Microsoft Teams. В первой десятке рейтинга также  Visa,  Alibaba,  Tencent,  Facebook, McDonald’s и MasterCard.

 
 
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Компания Amazon сохранила лидерство как самый дорогой бренд в мире, увеличив свою стоимость почти на треть по сравнению с прошлым годом - почти до 416 млрд долларов. В...
 
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