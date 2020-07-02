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Американская киноакадемия обновляет состав
02.07.2020 17:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ последнее время киноакадемия переживала кризис из-за критики за отсутствие этнического разнообразия при отборе картин и номинантов на "Оскар", а также из-за скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна.
Для возрождения своего имиджа академия США пригласила вступить в свои ряды более 800 деятелей киноискусства по всему миру.
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В последнее время киноакадемия переживала кризис из-за критики за отсутствие этнического разнообразия при отборе картин и номинантов на "Оскар", а также из-за...
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