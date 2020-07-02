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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Американская киноакадемия обновляет состав В последнее время киноакадемия переживала кризис из-за критики за отсутствие этнического разнообразия при отборе картин и номинантов на "Оскар", а также из-за...

В последнее время киноакадемия переживала кризис из-за критики за отсутствие этнического разнообразия при отборе картин и номинантов на "Оскар", а также из-за скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна.Для возрождения своего имиджа академия США пригласила вступить в свои ряды более 800 деятелей киноискусства по всему миру.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите