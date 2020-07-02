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Полицейские Бангладеша борются с коронавирусом при помощи йоги
02.07.2020 17:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНекоторые из них уже переболели COVID-19 и вернулись на работу. Физические упражнения помогают вернуться в форму и усиливают устойчивость организма к болезни.
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Некоторые из них уже переболели COVID-19 и вернулись на работу. Физические упражнения помогают вернуться в форму и усиливают устойчивость организма к болезни. ...
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