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В США празднуют День независимости
04.07.2020 12:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСегодня национальный праздник отмечают Соединенные Штаты Америки. Накануне Дня независимости Дональд Трамп посетил гору Рашмор. Он обратился с поздравлениями к американскому народу. Над мемориалом пролетели звенья американских истребителей и штурмовиков. Завершилось мероприятие фейерверком - первым на горе за 11 лет.
С Днем независимости Дональда Трампа и граждан этой страны от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко. Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основе общих ценностей и приоритетов - одна из главных целей белорусской внешней политики, отметил Глава государства.
Наш Президент пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья, успешного проведения в этом году выборов президента США, а американскому народу - скорейшего преодоления временных трудностей, мира, согласия и благополучия.
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Сегодня национальный праздник отмечают Соединенные Штаты Америки. Накануне Дня независимости Дональд Трамп посетил гору Рашмор. Он обратился с поздравлениями к...
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