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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США празднуют День независимости Сегодня национальный праздник отмечают Соединенные Штаты Америки. Накануне Дня независимости Дональд Трамп посетил гору Рашмор. Он обратился с поздравлениями к...

Сегодня национальный праздник отмечают Соединенные Штаты Америки. Накануне Дня независимости Дональд Трамп посетил гору Рашмор. Он обратился с поздравлениями к американскому народу. Над мемориалом пролетели звенья американских истребителей и штурмовиков. Завершилось мероприятие фейерверком - первым на горе за 11 лет.С Днем независимости Дональда Трампа и граждан этой страны от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко. Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основе общих ценностей и приоритетов - одна из главных целей белорусской внешней политики, отметил Глава государства.Наш Президент пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья, успешного проведения в этом году выборов президента США, а американскому народу - скорейшего преодоления временных трудностей, мира, согласия и благополучия.