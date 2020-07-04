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В США празднуют День независимости

04.07.2020 12:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня национальный праздник отмечают Соединенные Штаты Америки. Накануне Дня независимости Дональд Трамп посетил гору Рашмор. Он обратился с поздравлениями к американскому народу. Над мемориалом пролетели звенья американских истребителей и штурмовиков. Завершилось мероприятие фейерверком - первым на горе за 11 лет.

С Днем независимости Дональда Трампа и граждан этой страны от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко. Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основе общих ценностей и приоритетов - одна из главных целей белорусской внешней политики, отметил Глава государства.

Наш Президент пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья, успешного проведения в этом году выборов президента США, а американскому народу - скорейшего преодоления временных трудностей, мира, согласия и благополучия.
 
 
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Сегодня национальный праздник отмечают Соединенные Штаты Америки. Накануне Дня независимости Дональд Трамп посетил гору Рашмор. Он обратился с поздравлениями к...
 
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