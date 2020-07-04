|
Снятие ограничений продолжается
04.07.2020 13:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Грецию прибыл первый чартерный рейс из Дании
Медленно, но верно продолжается смягчение ограничений в мире. В Грецию сегодня прибыл первый чартерный рейс из Дании. Туристы разместились в отелях острова Крит.
Возвращаются к нормальной жизни в Северной Ирландии
Там открываются музеи и достопримечательности. Посетителей встречают вновь заработавшие пабы, бары и рестораны.
В Британии начали работу парикмахерские
Первые клиенты пришли ровно в полночь с 3 на 4 июля - сразу, как ограничение перестало действовать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Грецию прибыл первый чартерный рейс из Дании Медленно, но верно продолжается смягчение ограничений в мире. В Грецию сегодня прибыл первый чартерный рейс из...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)