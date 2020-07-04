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В Грецию прибыл первый чартерный рейс из Дании

Возвращаются к нормальной жизни в Северной Ирландии

В Британии начали работу парикмахерские

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снятие ограничений продолжается В Грецию прибыл первый чартерный рейс из Дании Медленно, но верно продолжается смягчение ограничений в мире. В Грецию сегодня прибыл первый чартерный рейс из...

Медленно, но верно продолжается смягчение ограничений в мире. В Грецию сегодня прибыл первый чартерный рейс из Дании. Туристы разместились в отелях острова Крит.Там открываются музеи и достопримечательности. Посетителей встречают вновь заработавшие пабы, бары и рестораны.Первые клиенты пришли ровно в полночь с 3 на 4 июля - сразу, как ограничение перестало действовать.