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Снятие ограничений продолжается

04.07.2020 13:02 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Грецию прибыл первый чартерный рейс из Дании


Медленно, но верно продолжается смягчение ограничений в мире. В Грецию сегодня прибыл первый чартерный рейс из Дании. Туристы разместились в отелях острова Крит.

Возвращаются к нормальной жизни в Северной Ирландии


Там открываются музеи и достопримечательности. Посетителей встречают вновь заработавшие пабы, бары и рестораны.

В Британии начали работу парикмахерские


 Первые клиенты пришли ровно в полночь с 3 на 4 июля - сразу, как ограничение перестало действовать.

 
 
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В Грецию прибыл первый чартерный рейс из Дании Медленно, но верно продолжается смягчение ограничений в мире. В Грецию сегодня прибыл первый чартерный рейс из...
 
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