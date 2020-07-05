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Масштабный пожар на лакокрасочном заводе в Баку
05.07.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОгонь, вызванный несколькими взрывами, распространился на 3 тысячи квадратных метров. Очаг находился в чанах с химическими реагентами. 6 человек получили травмы. К тушению было привлечено 32 единицы техники и 160 спасателей. К этому часу возгорание удалось локализовать.
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Огонь, вызванный несколькими взрывами, распространился на 3 тысячи квадратных метров. Очаг находился в чанах с химическими реагентами. 6 человек получили травмы. К...
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