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В США с новой силой нарастают протесты

05.07.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Митинги против расизма прошли в Сиэтле и Ричмонде. В Вашингтоне в парке перед Белым домом демонстранты сожгли американские флаги, скандируя лозунги против рабства, геноцида и войны. В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу. А в Сан-Франциско в знак протеста люди перекрыли движение одной из трасс.

Накануне во время празднования Дня независимости США митингующие перекрыли проезд кортежа президента Дональда Трампа в Южной Дакоте. Для их разгона полиция применила дымовые шашки. Напомним, волна протестов в стране продолжается уже больше месяца  после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

 
 
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Митинги против расизма прошли в Сиэтле и Ричмонде. В Вашингтоне в парке перед Белым домом демонстранты сожгли американские флаги, скандируя лозунги против...
 
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