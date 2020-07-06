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Под Ростовом при жесткой посадке частного самолета погиб бортмеханик
06.07.2020 09:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЖесткая посадка частного Ми-2 под Ростовом. Экипаж вертолета выполнял полевые работы в районе поселка Кирсалово. На борту находилось двое. Бортмеханик погиб, за жизнь пилота борются медики. Предварительная причина ЧП - отказ двигателя. На месте происшествия работают спасатели.
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Жесткая посадка частного Ми-2 под Ростовом. Экипаж вертолета выполнял полевые работы в районе поселка Кирсалово. На борту находилось двое. Бортмеханик погиб, за...
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