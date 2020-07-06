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На севере Китая объявили режим опасности из-за бубонной чумы

06.07.2020 09:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в воскресенье, 5 июля, объявили режим повышенной эпидемиологической опасности из-за пациента с симптомами бубонной чумы, который обратился за помощью в местную больницу, сообщает DW.

Местные власти предупреждают о том, что это заболевание передается от человека к человеку и призывают не охотиться и не есть животных, которые могут стать его переносчиками — в частности, такими являются грызуны, например монгольские сурки.

В округе Баян-Нур введен третий (из четырех возможных) уровней режима оповещения, при котором вопросы эпидемиологической безопасности граждан координируются на уровне местных властей. Центральное правительство подключается только на первом, самом высоком, уровне.

Ранее сообщалось о появлении бубонной чумы на западе Монголии. В районе, где зарегистрировано два случая заболевания, введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены.

Бубонная чума характеризуется болезненным воспалением лимфатических узлов с образованием «бубонов», чаще всего — паховых, реже — подмышечных, проявляется лихорадкой и выраженной интоксикацией. С момента появлением антибиотиков выздоравливают практически все больные чумой, если лечение начато своевременно.

 
 
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Бубонная чума сначала появилась в Монголии, а теперь и на севере Китая. Местные власти предупреждают, что болезнь передается от человека к человеку.
 
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