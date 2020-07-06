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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Румынии под водой оказались десятки жилых домов, уничтожены посевы С последствиями стихии борется Румыния. Там из-за проливных дождей начались наводнения. Под водой оказались десятки жилых домов на западе и на севере страны....

С последствиями стихии борется Румыния. Там из-за проливных дождей начались наводнения. Под водой оказались десятки жилых домов на западе и на севере страны. Уничтожены посевы. На фермах гибнут животные. По словам метеорологов, погодные условия в пострадавших от ливней населенных пунктах не изменятся до завтрашнего дня.