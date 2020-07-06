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Лувр сегодня открывает двери для посетителей

06.07.2020 13:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Для посещения откроются 70% экспозиции, в том числе залы с наиболее популярными, знаковыми предметами культуры и искусства. Чтобы попасть в музей, нужно забронировать билет онлайн на определенное время либо иметь право льготного посещения. Дирекция музея также подготовила программу бесплатных и не требующих брони ознакомительных экскурсий для юных посетителей. 

Посетители должны носить маски, а передвигаться они смогут по заранее разработанным маршрутам без возможности вернуться. Гардероб и кафетерии работать не будут.

По словам директора Лувра Жан-Люка Мартинеса, этим летом музей посетят 20-30% от обычного количества посетителей в этот период, так как обычно 75% - иностранные туристы. По его оценкам, ежедневно музей будет принимать от 4 до 10 тыс. человек.

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Для посещения откроются 70% экспозиции, в том числе залы с наиболее популярными, знаковыми предметами культуры и искусства. Чтобы попасть в музей, нужно...
 
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