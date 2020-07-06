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В США разъяренная толпа атаковала штаб-квартиру департамента общественной безопасности

06.07.2020 10:02 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Новые акты вандализма в Соединенных Штатах. Буквально несколько часов назад разъяренная толпа атаковала штаб-квартиру департамента общественной безопасности штата Джорджия в Атланте. В здании, как сообщается, начался пожар. Два человека пострадали.

По словам сотрудников департамента общественной безопасности штата Джорджия, в митинге, который достаточно быстро перерос в беспорядки, принимали участие около 100 человек. Они громили припаркованные у штаб-квартиры автомобили. О задержаниях не сообщается.

 
 
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Новые акты вандализма в Соединенных Штатах. Буквально несколько часов назад разъяренная толпа атаковала штаб-квартиру департамента общественной безопасности...
 
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