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В Индонезии затонуло судно, спасти удалось лишь 19 пассажиров

06.07.2020 12:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Рыболовное судно затонуло в нескольких десятках километров от индонезийского острова Тимор. На борту было 28 человек. Вероятной причиной трагедии стала перегрузка. Спасти удалось лишь 19 пассажиров, найдены тела двоих утонувших детей. Еще семь человек пропали без вести, но шансы на их спасение, считают специалисты, близки к нулю. 

Подобные инциденты в Индонезии происходят часто из-за нарушения правил безопасности кораблевождения и изношенности судов. 

 
 
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Рыболовное судно затонуло в нескольких десятках километров от индонезийского острова Тимор. На борту было 28 человек. Вероятной причиной трагедии стала...
 
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