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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акции протеста в США. В Балтиморе сбросили с пьедестала очередной памятник Христофору Колумбу Продолжаются акции протеста в Соединенных Штатах - многие из них завершаются беспорядками и столкновениями с полицией. Накануне толпа взяла штурмом штаб-квартиру...

Продолжаются акции протеста в Соединенных Штатах - многие из них завершаются беспорядками и столкновениями с полицией. Накануне толпа взяла. В здании начался пожар. 2 человека пострадали. Участники беспорядков также жгли припаркованные неподалеку автомобили.В Балтиморе сбросили с пьедестала очередной памятник Христофору Колумбу. Монумент был подарен городу 36 лет тому назад и считался одной из местных достопримечательностей. Колумба участники акций протеста обвиняют в том, что он стал причиной геноцида коренных народов обеих Америк.Тем временем борцы с памятниками организовываются в военизированные отряды. В знаменитом парке скальных скульптур Стоун-Маунтин очевидцы запечатлели марш вооруженных огнестрельным оружием людей в масках. Они скандировали расистские лозунги вроде "Власть черным!". Полиция шествию не препятствовала. Как выяснилось позднее, в Стоун-Маунтин прибыли активисты некоего общества борьбы с памятниками конфедератам.