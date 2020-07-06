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Акции протеста в США. В Балтиморе сбросили с пьедестала очередной памятник Христофору Колумбу
06.07.2020 12:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПродолжаются акции протеста в Соединенных Штатах - многие из них завершаются беспорядками и столкновениями с полицией. Накануне толпа взяла
В Балтиморе сбросили с пьедестала очередной памятник Христофору Колумбу. Монумент был подарен городу 36 лет тому назад и считался одной из местных достопримечательностей. Колумба участники акций протеста обвиняют в том, что он стал причиной геноцида коренных народов обеих Америк.
Тем временем борцы с памятниками организовываются в военизированные отряды. В знаменитом парке скальных скульптур Стоун-Маунтин очевидцы запечатлели марш вооруженных огнестрельным оружием людей в масках. Они скандировали расистские лозунги вроде "Власть черным!". Полиция шествию не препятствовала. Как выяснилось позднее, в Стоун-Маунтин прибыли активисты некоего общества борьбы с памятниками конфедератам.
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Продолжаются акции протеста в Соединенных Штатах - многие из них завершаются беспорядками и столкновениями с полицией. Накануне толпа взяла штурмом штаб-квартиру...
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