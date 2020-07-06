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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акции протеста в США: есть пострадавшие В США продолжаются акции протеста. Некоторые из них завершаются беспорядками и столкновениями с полицией. В беспорядках участвовали сотни человек. Акция...

В США продолжаются акции протеста. Некоторые из них завершаются беспорядками и столкновениями с полицией.В беспорядках участвовали сотни человек. Акция протеста началась мирно, но затем вылилась в погром. Полиция оказалась к этому не готова: не сумела предотвратить поджог, никого из виновных задержать не удалось.