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Акции протеста в США: есть пострадавшие

06.07.2020 15:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США продолжаются акции протеста. Некоторые из них завершаются беспорядками и столкновениями с полицией. 
В беспорядках участвовали сотни человек. Акция протеста началась мирно, но затем вылилась в погром. Полиция оказалась к этому не готова: не сумела предотвратить поджог, никого из виновных задержать не удалось.

 
 
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В США продолжаются акции протеста. Некоторые из них завершаются беспорядками и столкновениями с полицией.  В беспорядках участвовали сотни человек. Акция...
 
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