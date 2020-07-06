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Самолет наркоторговцев арестован на автомагистрали в Мексике
06.07.2020 15:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ духе голливудского фильма, только в мексиканском стиле. Дорожные полицейские арестовали самолет наркоторговцев, в операции принимала участие и армия. Легкомоторная машина, нарушив все правила, проникла в воздушное пространство Мексики из Гватемалы. Самолет добрался до полуострова Юкатан, но загорелся в воздухе и вынужден был совершить посадку на автомагистраль. Хотя полиция прибыла довольно оперативно, наркотики уже перегрузили в пикап. Машину задержали спустя несколько часов. В ходе операции никто не был арестован - это вряд ли положительно скажется на репутации мексиканской полиции.
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В духе голливудского фильма, только в мексиканском стиле. Дорожные полицейские арестовали самолет наркоторговцев, в операции принимала участие и армия....
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